=== *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 08:30 DE/Kabinett, Sitzung u.a. mit Beschluss des Budgetentwurfs 2019, Berlin 09:15 AT/EU-Kommission, Antrittsbesuch im Rahmen der österreichischen Ratspräsidentschaft; 11:30 PK mit Kommissionspräsident Juncker und Österreichs Bundeskanzler Kurz, Wien 10:00 DE/Helma Eigenheimbau AG, HV, Lehrte 11:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV, Landau 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 AT/SSM-Chefin Nouy, Rede bei der Volkswirtschaftlichen Tagung der Oesterreichischen Nationalbank und der Wirtschaftskammer Österreich, Linz *** 12:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Haushalt 2019 sowie zur Finanzplanung bis 2022, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +223.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,30% gg Vm *** 14:30 US/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -43,60 Mrd USD zuvor: -46,20 Mrd USD 16:00 RU/Fußball-WM Viertelfinale: Uruguay - Frankreich, Nischni Nowgorod 20:00 RU/Fußball-WM Viertelfinale: Brasilien - Belgien, Kasan *** - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur gemeinsamen Übernahme von Abertis Infraestructuras durch Hochtief, ACS und Atlantia, Brüssel *** - GB/Premierministerin May, Treffen des Kabinetts zum Brexit, London - US/Strafzölle auf chinesische Importe (u.a. Maschinen und Haushaltsgeräte) im Wert von 34 Mrd Dollar treten in Kraft; China hat umgehende Gegenmaßnahmen angekündigt - DE/Innogy SE, Ende der Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Eon - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (DBRS), Kroatien (Fitch), Rumänien (Fitch) ===

