Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2825 auf 2720 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Er habe die Bewertungen für europäische Getränkekonzerne an die Wechselkursentwicklungen angepasst, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die europäischen Sektorwerte böten das mitunter höchste Wachstum im globalen Konsumgüterbereich. Dies sei aber fast vollständig in die Aktienkurse eingepreist./mis/tih Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-07-05/16:00

ISIN: GB0002374006