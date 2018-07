Hier geht's zum Video

Die Wall Street blieb gestern aufgrund eines Feiertages geschlossen. Am Dienstag noch hatte sich der Dow Jones mit Abschlägen von 0,5 Prozent aus dem verkürzten Handel verabschiedet. Auch Nasdaq 100 und S&P 500 verzeichneten Verluste. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, über die aktuelle Marktlage in den USA. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.