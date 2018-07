Ergänzend zu unseren letzten Informationen dazu: Mit dem Verkauf von drei Geschäftsfeldern steht GE künftig auf drei Sektoren. Aus einem Weltkonzern wird ein Industriekonzern ohne Kompromisse, aber mit Konsequenzen. Die letzten Schritte sind: Drei Geschäftsfelder werden gegen bar verkauft, um die Verschuldung um etwa 20 bis 22 Mrd. $ zu reduzieren, womit Spielräume entstehen, um die verbleibenden drei Beine des GE-Konzerns (Flugtechnik, Energietechnik und Erneuerbare Energie) schrittweise auszubauen sowie mit Sicherheit auch Übernahmen von Spezialisten sowohl in den USA als auch in anderen Ländern zu finanzieren. Aktueller Stand für den Umsatz voraussichtlich 90 bis 95 Mrd. jährlich, der aktuelle Marktwert bewegt sich in der gleichen Größenordnung. Damit ist GE auch ein brauchbarer Vergleich zu THYSSEN in Deutschland: Keine Kompromisse, sondern ebenfalls klare Konturen. Solche Investments benötigen eine Wartezeit, aber 100 % in zwei Jahren sind ein gutes Ergebnis. Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 27 vom 07.07.2018! Die komplette Ausgabe und weitere Themen finden Sie auch unter www.BoersenKiosk.de oder in der BoersenKiosk APP im Einzelkauf!



