Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zug/Genf (pts022/05.07.2018/17:00) - WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX:WIHN), eine führende Schweizer Cyber-Security und IoT-Unternehmung, gab heute bekannt, dass ihr Tochterunternehmen QuoVadis Trustlink Schweiz AG den Absatz ihres SuisseID Signing Service by QuoVadis seit dem 4. Quartal 2017 verstärken konnte. Deutlicher Zuwachs beim Verkauf von Signierlösungen mit qualifizierten Zertifikaten WISeKey QuoVadis unterstreicht ihren Anspruch als der Leader im digitalen Signaturmarkt. Roman Brunner, Chief Revenue Officer WISeKey: "Wir stellen erfreulich fest, dass das Interesse und der Verkauf unserer Lösungen rund um die qualifizierte elektronische Signatur (QES), so zum Beispiel mit dem SuisseID Signing Service by QuoVadis, deutlich gestiegen ist. Unserer internen Analyse nach wird sich dieses Interesse und Wachstum für qualifizierte elektronische Signaturen noch weiter fortsetzen." Der SuisseID Signing Service by QuoVadis ermöglicht Kunden eine rechtsgültige elektronische Signatur als auch eine sichere Login-/Authentisierungsmöglichkeit. Der als Cloud-Dienst betriebene Service benötigt keine Hardware wie Smartcards oder USB-Tokens und lässt sich damit äusserst anwenderfreundlich einsetzen. Fortschreitende Digitalisierung des Schweizer B2B-Marktes als Treiber Als Grund für die gesteigerten Verkaufszahlen sieht WISeKey QuoVadis vor allem die deutlich spürbaren Fortschritte der Digitalisierung des Schweizerischen Business-to-Business Marktes. Roman Brunner, Chief Revenue Officer WISeKey: "Wir spüren deutlich, wie intensiv sich Schweizer Unternehmen derzeit mit ihrer Digitalisierung beschäftigen. Besonders freut uns, dass es nicht nur bei der Beschäftigung bleibt, sondern dass die Unternehmen heute auch anpacken und umsetzen. Es scheint klar geworden zu sein, dass anstelle von zu langen Planungsphasen, worin versucht wurde, das Unternehmen als Ganzes zu digitalisieren, besser in kleinen Schritten vorgegangen wird, dafür jedoch mit zeitnaher Umsetzung. Die Digitalisierung von teuren analogen Unterschriftsprozessen scheint dabei einen guten Startpunkt zu bilden." Wertschöpfung durch die Vorteile einer qualifizierten, elektronischen Signatur Die qualifizierte, elektronische Signatur (QES) bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich, welche Unter-nehmen helfen, ihre internen und externen Prozesse effizienter, einfacher, sicherer und gewinnbringender zu gestalten. * Rechtlich bindend: Die QES ist gemäss Schweizer (ZertES) und Europäischem (eIDAS) Signaturgesetz rechtlich der Handunterschrift gleichgestellt und bindend. * Hochsicher: Die Erstellung einer QES gilt als hochsicher, sodass die Schweizer Gesetzgebung mit dem OR Art. 59a1F. gar die Umkehr der Beweislast im Rahmen der Nutzung einer QES erlassen hat. * Vollständig digitalisierte Prozesse erzielen Zeit- und Kostenersparnisse: Analoge, teure, aufwändige Unterzeichnungsprozesse über Ausdrucken, Papierverbrauch, Versenden, auf Antwort warten, Einscannen und manuellem Archivieren entfallen zugunsten von schnellen, durchgängigen und digitalen Prozessen ohne Medienbrüche. * Strukturierte Daten ermöglichen Prozessautomation * Optimiert Verkaufs- und Kontakt-Channels: Eine lokale Präsenz ist nicht mehr nötig, geografische Grenzen fallen, Öffnungszeiten sind keine Business-Stopper mehr. QES lassen sich heute, je nach Lösung, ort-, zeit- und geräteunabhängig erstellen. Digitale Zielgruppen werden adäquat angesprochen und können nach ihren ganz individuellen Bedürfnissen (wie, wann, wo) rechtsbindend und online Verträge mit Anbietern schliessen. WISeKey QuoVadis bietet rund um die qualifizierte, elektronische Signatur massgeschneiderte Kundenlösungen an, z. B. mit dem SuisseID Signing Service by QuoVadis oder auch mit ihrer neusten eSignature Familie PrimoSign. WISeKey QuoVadis bewirbt sich als Identity Provider im Rahmen des neuen E-ID Gesetzes Im Rahmen des neuen derzeit in der Vernehmlassung befindenden Schweizer E-ID Gesetztes wird sich WISeKey QuoVadis als Identity Provider (IdP) bewerben, sobald das Bewerbungsverfahren dazu offen ist. Reto Scagnetti, Country Manager QuoVadis Trustlink Schweiz AG: "Eine Akkreditierung als IdP macht für uns absolut Sinn. Unser Kerngeschäft dreht sich seit jeher um digitale Identitäten. Als IdP möchten wir auch künftig nach Inkrafttreten des neuen E-ID Gesetzes Identitäten von Personen prüfen und diese mit elektronischen Zertifikaten höchster Güte bestätigen. Eine E-ID kann dabei helfen, den heute zuweilen manchmal noch etwas aufwendigen Prozess der Identifizierung für unsere Kunden zu erleichtern, womit sie einfacheren Zugang zu einer qualifizierten elektronischen Signatur erhalten. Die elektronische Signatur selber wird übrigens weiterhin im ZertES (Bundesgesetz über die elektronische Signatur) geregelt und auch zukünftig nicht im E-ID Gesetz." Über WISeKey QuoVadis QuoVadis ist das Dienstleistungs-Unternehmen von WISeKey (SIX: WIHN) und spezialisiert auf kryptografische Dienstleistungen (managed PKI Services) mit digitalen Zertifikaten und elektronischen Signaturen. Zum Angebot gehören SSL/TLS-Zertifikate für Webseiten, Zertifikate für Authentifizierung, Verschlüsselung und die Erstellung von digitalen Signaturen. Spezialisierte Plattformen für rechtsgültige elektronischen Signaturen und Digital-Onboarding, Software-Lösungen für Massen-Signaturen sowie branchenspezifische Angebote im IoT Umfeld und Zeitstempel-Dienste runden das Leistungsspektrum ab. Elektronische Signaturen von QuoVadis werden bereits heute jährlich in mehr als 60 Millionen elektronischen Transaktionen eingesetzt. QuoVadis Niederlassungen befinden sich in der Schweiz, in den Niederlanden, Deutschland sowie Belgien, Grossbritannien und auf Bermuda. http://www.quovadis.ch Über WISeKey WISeKey ist eine führende globale Cyber-Security Firma mit Kotierung an der Schweizer Börse (SIX: WIHN). Dank dem Schweizerischen Root-Zertifikat und Mikro-Chip basierten IoT-Angeboten werden sichere Authentifizierung und Identifizierung für physische und virtuelle Dienstleistungen im Bereich IoT, Blockchain und künstlicher Intelligenz angeboten. Weitere Informationen: http://www.wisekey.com WISeKey QuoVadis - Pressekontakt: QuoVadis Trustlink Schweiz AG QuoVadis Trustlink Schweiz AG a WISeKey Company a WISeKey Company Reto Scagnetti (Country Manager), E-Mail: r.scagnetti@wisekey.com Michael Sieber (Vice President Sales & Marketing), E-Mail: m.sieber@wisekey.com Disclaimer: This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning WISeKey International Holding Ltd and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of WISeKey International Holding Ltd to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. WISeKey International Holding Ltd is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise. This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities, and it does not constitute an offering prospectus within the meaning of article 652a or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. Investors must rely on their own evaluation of WISeKey and its securities, including the merits and risks involved. Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future performance of WISeKey. (Ende) Aussender: QuoVadis Trustlink Schweiz AG Ansprechpartner: Michael Sieber Tel.: +41 79 267 87 84 E-Mail: m.sieber@quovadisglobal.com Website: www.quovadisglobal.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180705022

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2018 11:00 ET (15:00 GMT)