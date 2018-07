Berlin (ots) - "Le Riad Marc Cain" begeisterte das Fachpublikum, zahlreiche VIP's und hochkarätige Influencer. Die neuen Frühjahr/Sommer 2019 Kollektionen wurden im marokkanischen Flair präsentiert mit dem Fokus auf raffinierten Mustern, starken Farbsignalen und kräftigen Pastelltönen.



Marrakesch ist Sehnsuchtsort und Inspirationsquelle in einem. Der Zauber der Tausend-und-eine-Nacht-Metropole zog besonders in den 60er Jahren den Prominenten Jet Set an. Inspiriert von diesem Charme stand die Marc Cain Fashion Show unter dem Motto "Le Riad Marc Cain".



Bei der Fashion Show standen eine starke Farbigkeit und der Einfluss aus verschiedenen Kulturen und Ethnien im Vordergrund. Besonders der afrikanische Kontinent diente als Inspirationsquelle für Muster, Designs und Details. Volants, Rüschen und Raffungen waren unverzichtbar für feminine, fließende Maxikleider. Dekorative Ohrringe, Turbane und bunte Haarbänder versprühten Sommer-Feeling.



Die Verbindung aus marokkanischer Tradition und Moderne wurde unterstrichen durch einen goldenen Catwalk, schmückende Ornamente und stilisierte Portale. Die Farben Gold, Aqua, Sand und Weiß dominierten bei der Inszenierung.



Ganz am Ende der Show dann der emotionalste Moment: Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und Inhaber von Marc Cain, betrat die Bühne und dankte der Geschäftsführerin Design, Karin Veit, für ihr außerordentliches Engagement, ihre große Lebensleistung und die 43 gemeinsamen Jahre der Zusammenarbeit. Karin Veit verlässt Marc Cain und zieht sich zum 31. Juli 2018 ins Privatleben zurück.



Eine erstklassige Besetzung zeigte die Front Row auch in dieser Saison: Veronica Ferres, Annemarie Carpendale, Joy Denalane, Bettina Zimmermann, Marie Bäumer, Liv Lisa Fries und viele mehr ließen sich die Marc Cain Show nicht entgehen. Auch Top-Influencer waren zu Gast, unter anderem Stefanie Giesinger, Caro Daur, Leonie Hanne oder Xenia Adonts. Eröffnet wurde die Show von dem bekannten Supermodel Isabeli Fontana. Außerdem auf dem Laufsteg zu sehen war Talia Graf, die Nichte von Tennislegende Steffi Graf.



Schauspielerin Veronica Ferres war bereits das zweite Mal zu Gast bei der Marc Cain Show und zeigte sich begeistert: "Ich liebe die Farb- und Mustervielfalt in den Kollektionen. Einige Lieblings-teile habe ich schon gefunden, besonders die langen Kleider in den tollen Farbkombinationen und mit Dschungelprint finde ich grandios!"



