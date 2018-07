Rimac und die Seat-Marke Cupra wollen im Zuge einer frisch besiegelten Technologie-Partnerschaft gemeinsam an der Entwicklung des rein elektrischen Tourenwagen Cupra e-Racer feilen. Erstmals vorgestellt wurde der Elektro-Rennwagen in diesem Frühjahr auf dem Genfer Autosalon. Der Stromer soll bekanntlich in der elektrischen Tourenwagen-Serie E-TCR zum Einsatz kommen. Angetrieben wird der Cupra e-Racer von vier E-Maschinen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...