Der niederländische Post- und Paketzustellungsdienst PostNL ersetzt in Utrecht 20 tägliche Fahrten mit Dieselfahrzeugen durch den Einsatz von Lasten-Pedelecs. Das bedeutet laut PostNL 560 emissionsfreie Lieferkilometer pro Tag. Diese werden eingesetzt, um Geschäftspost an Unternehmen zu liefern und mehr als 150 Briefkästen in der Stadt zu leeren. Am Abend wird ein Teil der Pakete ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...