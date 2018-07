Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Die chinesische Produktion in der Polysilizium-Industrie sei offensichtlich aktuell um 30 Prozent gesenkt worden, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte helfen, die Polysilizium-Preise, die seit Ende Mai um 26 Prozent abgesackt seien, zu stabilisieren. Polysilizium ist der wichtigste Rohstoff zur Produktion von Solarzellen und Wacker einer der weltweit wichtigsten Hersteller dieses Rohstoffs./ck/tih Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-07-05/20:18

ISIN: DE000WCH8881