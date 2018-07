Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analystin Sandy Morris und ihre Kollegen ermittelten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie neun Aktien mit guten Wachstumschancen in einem eher rauhen Marktumfeld - darunter die von ihr beobachtete Aktie von Airbus. Bei dem Flugzeugbauer ist die Expertin unter anderem der Ansicht, dass die Rückflüsse für die Aktionäre mittelfristig gesteigert werden./tih/fba Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

