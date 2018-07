London (ots/PRNewswire) -



Sagentia, ein Unternehmen der Science Group, meldete, dass es nun gemäß ISO 13485:2016 registriert sei und die Umstellungsbestätigung somit ein Jahr vor der für Februar 2019 festgelegten Deadline erhalten habe.



Dieser neue internationale Standard legt Richtlinien für ein Qualitätsmanagementsystem fest, das von Organisationen genutzt wird, die in eine oder mehrere Lebenszyklusphasen eines Medizinprodukts involviert sind. Sagentia bietet Kunden aus dem medizinischen Bereich Innovation, Produktentwicklung und Beratungsdienstleistungen auf dem Gebiet der angewandten Wissenschaft, indem das Unternehmen sie dabei unterstützt, bahnbrechende Medizinprodukte zu konzipieren und umzusetzen.



"Es handelt sich hier um einen bedeutenden Durchbruch für Sagentia", so Jo Morgan, Qualitätsleiter und Manager für Gesundheit und Arbeitssicherheit der Science Group. "Die Entwicklung medizinischer Gerätschaften stellt eine hochspezialisierte Disziplin dar. Die Tatsache, dass wir die Voraussetzungen für diesen neuen Standard so lange vor der Deadline erfüllt haben, unterstreicht unser langfristiges Engagement für die Entwicklung medizinischer Geräte und demonstriert die Innovationsarbeit, zu der wir uns unseren Kunden gegenüber verpflichten."



Sagentia ist seit dem 26. November 2007 nach 13485 zertifiziert.



Informationen zur Science Group plc



Science Group plc (AIM: SAG) bietet unabhängige Beratungs- und zukunftsweisende Produktentwicklungsdienste, deren Schwerpunkt auf Wissenschafts- und Technologieinitiativen liegt. Unsere Spezialunternehmen Sagentia, Oakland Innovation, OTM Consulting, Leatherhead Food Research und TSG Consulting arbeiten auf vertikalen Schlüsselmärkten eng mit ihren Kunden zusammen, um eindeutige Erträge durch Technologie und F&E-Investitionen zu erzielen. Mit über 400 Mitarbeitern weltweit, die vordergründig aus Wissenschaftlern und Ingenieuren bestehen, verfügt die Gruppe über F&E-Zentren in Europa und Nordamerika. info@sciencegroup.com



http://www.sciencegroup.com



Informationen zu Sagentia



Sagentia ist ein globales Unternehmen im Bereich der Wissenschafts-, Produkt- und Technologieentwicklung. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Geschäftswert ihrer Investitionen in F&E zu maximieren. Wir arbeiten mit Partnern in den Branchen Konsumgüter, Industrie, Medizin sowie Öl und Gas zusammen, um Zusammenhänge zwischen Technologie und Markt aufzuzeigen, ihre Zukunftsstrategien festzulegen, komplexe wissenschaftliche und technologische Herausforderungen zu meistern und kommerziell erfolgreiche Produkte zu liefern.



Sagentia beschäftigt über 150 Wissenschaftler, Ingenieure und Marktexperten und ist ein Unternehmen der Science Group. Die Science Group bietet unabhängige Beratungs- und zukunftsweisende Produktentwicklungsdienste, deren Schwerpunkt auf Wissenschafts- und Technologieinitiativen liegt. Die Gruppe verfügt über 14 Büros in Europa und Nordamerika, zwei Innovationszentren für Forschung und Entwicklung in Großbritannien und über 400 Mitarbeiter. Zu den weiteren Unternehmen der Science Group gehören OTM Consulting, Oakland Innovation, Leatherhead Food Research sowie TSG Consulting.



Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.sagentia.com oder senden Sie uns alternativ eine E-Mail an info@sagentia.com.



Pressekontakt: Für weitere Informationen oder Bildmaterial kontaktieren Sie bitte Jo Morgan unter jo.morgan@sciencegroup.com +44 1223 875200.