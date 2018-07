Stuttgart (ots) - Die US-Regierung will die Europäer auseinanderdividieren, weil sie dann leichteres Spiel hat. Gegen dieses Mobbing müssen die Europäer, so gut es geht, zusammenhalten, auf Trumps Protektionismus munter mit anderen Handelspartnern neue Handelsdeals abmachen - und nicht vergessen, dass in den USA sogar die Großindustrie auf ihrer Seite ist.



