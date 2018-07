Die US-Börsen haben sich am Donnerstag nach dem Unabhängigkeitstag von ihrer robusten Seite gezeigt. Vor allem Anzeichen einer möglichen Entspannung im Streit mit der Europäischen Union über Autozölle kamen an der Wall Street bei den Investoren gut an. Das vorgelegte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed drückte dem Markt dagegen nicht seinen Stempel auf.

Der Dow Jones Industrial stand zur Schlussglocke 0,75 Prozent höher bei 24 356,74 Punkten, nachdem er im Tagesverlauf schon bis auf 24 372 Zähler gestiegen war. Im Vergleich zur Vorwoche kehrte der Leitindex der Wall Street damit wieder moderat in die Gewinnzone zurück. Außerdem behauptete er sich nach einem mehrtägigen Kampf letztlich knapp über der 200-Tage-Linie, um die er zuletzt einige Tage kämpfen musste. Mittlerweile verläuft die Indikatorlinie für den längerfristigen Trend bei 24 353 Punkten.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,86 Prozent auf 2736,61 Punkte bergauf. Bei den Technologiewerten standen noch etwas deutlichere Kursgewinne zu Buche: Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 1,23 Prozent auf 7101,04 Punkte vor./tih/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

