Mainz (ots) - Wie die Stimmung ist? Natürlich im Drehzahlkeller. Und zwar ganz weit unten. Denn die neue Opel-Mutter PSA will dem Technischen Entwicklungszentrum, dem Stolz von Rüsselsheim, den Saft abdrehen. Die lobhudelnden Worthülsen zu German Engineering nach dem Kauf sind als solche entlarvt. Dort, wo eigentlich die Zukunft gemacht wird, herrscht düstere Kahlschlag-Atmosphäre. Motivation und Ideenreichtum bleiben da unweigerlich auf der Strecke. Opel schickt sich endgültig an, zur hohlen Hülle zu degenerieren. Damit wird der Blitz zur Verlierermarke. Aber wer kauft schon Autos vom Verlierer? Dass Franzosen, anders als man meinen könnte, eiskalte Technokraten und Geschäftsleute sind, manche sich die inkompetenten US-Manager zurückwünschen - dieser Tage ist dem so. Doch Hand aufs Herz: Überrascht von den neuen Plänen darf niemand sein. Auch nicht die bisweilen erschreckend naive Arbeitnehmerseite. Zum einen sind die GM-Entwicklungsaufträge perdu. Zum anderen gibt es bei PSA ein Entwicklungsteam mit 13 000 Köpfen. Und Carlos Tavares muss liefern, nimmt ganz pragmatisch die Sanierung bei PSA als Blaupause. Andererseits: Gehen große Teile des ITEZ an Entwicklungsdienstleister, könnte das sichere Jobs bringen. Nun zu behaupten, Opel-Ingenieure seien alt und teuer, ist da alles andere als hilfreich und eine ziemlich perfide Nummer. Offenbar wird es jetzt richtig schmutzig. Wer sein Häuschen hier hat, die sozialen Bindungen der Familie nicht kappen will, muss sich also mit allen Optionen beschäftigen. Eine Region, die nach Technikern giert, bietet zumindest theoretisch Chancen. Aber selbstredend nicht für alle.



