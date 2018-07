FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp haben sich im nachbörslichen Handel am Donnerstag 3,5 Prozent höher gezeigt, nachdem CEO Heinrich Hiesinger am frühen Abend seinen Rücktritt angeboten hatte. Gründe für den möglichen Rücktritt nannte Thyssen in der Mitteilung nicht. Beobachter vermuten jedoch einen Zusammenhang mit der Unzufriedenheit, die zwei aktivistische Investoren zum Ausdruck gebracht haben, die den Konzern aus Essen schneller umbauen wollen.

Airbus legten um 0,6 Prozent zu. Der Flugzeugbauer hat im ersten Halbjahr nur 303 Flugzeuge ausgeliefert und wird sich daher in der zweiten Jahreshälfte anstrengen müssen, um sein Auslieferungsziel für 2018 von 800 Flugzeugen zu erreichen. Gleichwohl geht Airbus nach wie vor davon aus, die versprochene Zahl an Flugzeugen in diesem Jahr zu liefern und die Cashflow-Ziele zu erreichen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.480 12.464 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

