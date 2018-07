The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.07.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6305976068 EUROCLEAR BK 18/20 FLRMTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE6305977074 EUROCLEAR BK 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSQK8 FMS WERTMGMT IS.18/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB52W3 BAY.LDSBK.IS.18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LF6 DZ BANK IS.A967 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3S19 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SZ8 LB.HESS.THR.IS.07A/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UJ6 LB.HESS.-THR. IHS 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4UK4 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013348802 CA HOME LOAN SFH 18/28MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1787962320 P.P.PPA-S55 18/23 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1849558900 LHMC FINCO 18/23 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1849559205 LHMC FINCO 18/23 FLR REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1853417712 EXPORT-IMPORT BK 18/23MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1853999313 LIETUVOS ENERG. 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1854000343 INTL FIN. CORP. 18/23 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1854082994 TOYOTA FIN.AUSTR.18/22MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1854166078 VESTEDA FIN. 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1854532949 FRESE.MED.CARE MTN 18/25 BD01 BON EUR N

CA 67P1 XFRA CA7056465031 PELANGIO EXPLORAT.INC. EQ00 EQU EUR N

CA YXEP XFRA CA7481401007 QUEBEC PRECIOUS METALS EQ00 EQU EUR N

CA NBFB XFRA SE0000109811 NOLATO AB B SK 25 EQ01 EQU EUR N

CA 8HX XFRA US4282951098 HEXINDAI INC.(SP.ADR)/1 EQ01 EQU EUR N

CA 1Z5 XFRA US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR Y