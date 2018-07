Biofrontera hat am Donnerstagabend den vorläufigen, ungeprüften Umsatz für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018 bekannt gegeben. Dem Unternehmen gelang ein starkes Ergebnis. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum kletterten die Einnahmen um rund 79 Prozent auf 8,9 bis 9,1 Millionen Euro. Die reinen Produktumsätze stiegen sogar um rund 109 Prozent. Besonders stark entwickelten sich die Geschäfte in den USA. Dort wuchs der vorläufige Halbjahresumsatz aus Produktverkäufen voraussichtlich um 167 Prozent auf 6,4 Millionen Euro. In Europa soll der Umsatz aus Produktverkäufen von 1,8 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2017 auf 2,4 Millionen Euro gestiegen sein.

