"Das Paradox des Protektionismus"

Die Verbraucher sind DNCA-Fondsmanager Igor de Maack zufolge die großen Verlierer des Protektionismus, da er die Preise von Produkten und Dienstleistungen ansteigen lässt.

In Zeiten protektionistischer Maßnahmen und Schutzzölle hilft es, sich das Prinzip des Protektionismus vor Augen zu halten: Friedrich List, deutscher Ökonom und großer Kritiker Adam Smiths, wertete den Protektionismus als eine Phase des Übergangs, die es den inländischen Unternehmen erlaubt, sich an die internationale Konkurrenz anzupassen. Er sprach im Übrigen von einem "erzieherischen Protektionismus", wie Igor de Maack, Fondsmanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, in einem aktuellen Marktkommentar schreibt.

Genau diese Philosophie dürfte hinter dem chinesischen System stecken, das auf Technologietransfer bestanden, die Ansiedlung kapitalistischer Unternehmen aus dem Ausland nur in Form von Joint Ventures zugelassen, und die Gewinnrückführung aus China für ausländische Firmen an Bedingungen geknüpft habe, heißt es weiter.

