Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 6400 auf 6450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die leichte Zielerhöhung reflektiere eine Anpassung an die jüngsten Marktentwicklungen, schrieb Analyst Alex Smith in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt dürften Konsumgüterkonzerne ihre Jahresausblicke bestätigen. Das zweite Halbjahr dürfte dann insgesamt besser verlaufen als die erste Jahreshälfte./mis/bek Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-07-06/08:27

ISIN: GB00B24CGK77