VMware - Die Kursexplosion ist noch nicht zu Ende!

VMware, Inc. ist ein Unternehmen aus dem Telekommunikationssektor und ist spezialisiert unter anderem in den Bereichen: Cloud, Netzwerke sowie Sicherheitsinfrastruktur.Die Aktie befindet sich langfristig sowie mittelfristig in einem Aufwärtstrend. In den letzten Monaten konnten wir schöne Aufwärtsbewegungen mit höheren Hochs und höheren Tiefs beobachten.Am 02. Juli kam es zu einem Gap nach oben und somit zum Breakout über die 153,96 US-Dollar Marke. Das Volumen an diesem Tag war höher als im Vergleich zu den Tagen davor und dies kann als erhöhtes Kaufinteresse der Marktteilnehmer interpretiert werden. Das macht die Aktie zu einem interessanten Long-Kandidaten und wird daher von uns weiter beobachtet.Chart vom 03.07.2018156,62 USDNach dem explosiven Ausbruch kam es gestern und vorgestern zu einem Pullback, was absolut üblich ist nach solchen starken Bewegungen. Sollte es im weiteren Verlauf zu einer Korrektur bis zu der 147 US-Dollar-Marke kommen, könnte man Ausschau nach attraktiven Setups halten. Dabei wäre es interessant, ob sich eine Umkehrkerze bildet und diese dann von einer darauffolgenden grünen Kerze negiert wird. Wenn dies eintritt und wir ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis mit einem kleinen Stopp und größeren Gewinnpotenzial sehen, wäre eine solide Kaufgelegenheit vorhanden.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am 30. August bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko. Bis dahin ist jedoch etwas Zeit vorhanden um nach guten Setups Ausschau zu haltenDerzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at