Robert Schächter, CEO der Österreichischen Staatsdruckerei Holding AG, verkauft weitere Aktien. Per 5. Juli hat er sich über seine MIFIM Beteiligungs AG von 45 Stück zu je 17,90 Euro getrennt. Bereits in den vergangenen Tagen hat er immer wieder Aktien verkauft. Wie berichtet, will die Gesellschaft die Anforderung des Amtlichen Handels an der Wiener Börse erfüllen und bis Mitte 2019 einen Mindeststreubesitz von 2 Prozent haben.

