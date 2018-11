Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien, am 26.11.2018 (pta027/26.11.2018/21:35) - Die Österreichische Staatsdruckerei hat mit einem afrikanischen Staat einen Vertrag über die Lieferung von Hard- und Software sowie Serviceleistungen für die Implementierung eines Personenregisters in der Höhe von gesamt rund EUR 13 Mio. geschlossen. Die Wirksamkeit des Vertrages ist mit dem Eintritt geschäftsüblicher, aufschiebender Bedingungen bedingt. Die Umsetzung des Projekts wird nach kundenseitiger Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen beginnen und voraussichtlich über zwei Jahre erfolgen. Wie in der Hochsicherheits-Dokumenten-Branche üblich, wird auf die Nennung des Auftraggebers verzichtet.



Über die OeSD Gruppe Die OeSD ist ein österreichischer Hochsicherheitskonzern mit Schwerpunkt auf sicheren Identitäten. Als Komplettanbieter für ID-Services und eGovernment sorgt sie für die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Personalisierungslösungen für Identitätsdokumente, wie beispielsweise den österreichischen Reisepass.



Die OeSD Gruppe hat 2018 ihr Portfolio mit ihrem Tochterunternehmen youniqx Identity AG um innovative Lösungen für sichere digitale Identitäten erweitert. Der Konzern hat mit MIA (My Identity App) das weltweit erste System für integriertes Identitätsmanagement entwickelt. Die jüngste Innovation ist 'Chainlock', die sichere Private-Key-Lösung für Blockchain-Systeme. Der neue Auftrag unterstreicht die hohe internationale Reputation der Staatsdruckerei im Bereich hochsicherer Dokumente.



Aussender: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG Adresse: Tenschertstraße 7, 1239 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Helmut Lackner, Chief Financial Officer Tel.: +43 1 206 66 208 E-Mail: lackner@staatsdruckerei.at Website: www.staatsdruckerei.at



