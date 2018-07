Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CRH auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen. Da ab 2020 statt 3,5 Prozent nur noch 0,5 Prozent Schwefel in Schiffstreibstoff erlaubt seien, müssten die Ölraffinerien irgendwo mit dem übrig bleibenden, extrem schwefelhaltigen Öl (HSFO) hin, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vieles dürften sie an die Bitumenhersteller verkaufen, was auf den Bitumenpreis drücken dürfte, aber auch die Nachfrage nach Asphalt ankurbeln sollte. CRH als weltweit größter Asphalt-Produzent würde davon profitieren. Auch HeidelbergCement und LafargeHolcim würden auf gewisse Art und Weise profitieren, während der Kurs von SaintGobain im Zuge der Preisanpassungen kurzfristig schwanken dürfte./mis/bek Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-07-06/09:22

ISIN: IE0001827041