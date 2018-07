Mainfirst hat die Einstufung für Hella nach dem Verkauf der Großhandelsgesellschaften in Dänemark und Polen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Analyst Florian Treisch wertete den Schritt in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv. Das Großhandelsgeschäft sei den anderen Aktivitäten des Autozulieferers hinterher gehinkt und Investoren hätten größere Übernahmen in dem Bereich wohl kaum gut gefunden. Der Veräußerungspreis sei ebenfalls positiv./mis/gl Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-07-06/09:32

ISIN: DE000A13SX22