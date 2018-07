Aktien europäischer Automobilproduzenten und Zulieferer, wie etwa Polytec oder voestalpine , konnten am Donnerstag deutlich zulegen und zeigen auch am heutigen Freitag positive Tendenzen. Hintergrund ist möglicherweise das Geheimtreffen des US-Botschafters Richard Grenell in Deutschland mit den Chefs von Volkswagen , BMW , Daimler und Continental . Dabei sollen die USA den Verzicht auf eine Erhöhung der Importzölle in Aussicht gestellt haben, falls die EU ebenfalls von Zöllen absieht.

Den vollständigen Artikel lesen ...