GIEAG Immobilien AG: GIEAG schreitet mit Gewerbeimmobilienprojekt Gerlingen Work bei Stuttgart weiter voran DGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien GIEAG Immobilien AG: GIEAG schreitet mit Gewerbeimmobilienprojekt Gerlingen Work bei Stuttgart weiter voran 06.07.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. GIEAG schreitet mit Gewerbeimmobilienprojekt Gerlingen Work bei Stuttgart weiter voran - Gesamt-Baugenehmigung erhalten, Fertigstellung in zwei Bauabschnitten bis 2020 - Erdarbeiten am Baufeld verlaufen planmäßig - Aushub und Rohbau an die Ed. Züblin AG vergeben München, 06. Juli 2018. DIE GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat einen weiteren Meilenstein bei ihrem Großprojekt "Gerlingen Work" bei Stuttgart erreicht und die Gesamt-Baugenehmigung erhalten. Damit schreitet GIEAG mit dem Projekt, das ein Gesamtvolumen im deutlich zweistelligen Mio.-Euro-Bereich umfasst, erfreulich voran. Die Fertigstellung ist in zwei Etappen vorgesehen: Der erste Bauabschnitt soll im dritten Quartal 2019 und der zweite Bauabschnitt im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden. GIEAG hatte bereits im Frühjahr 2018 eine Teilbaugenehmigung bekommen und konnte daraufhin mit den Erdarbeiten beginnen, die planmäßig verlaufen. Nur 20 Minuten von der Stuttgarter Innenstadt entfernt, entwickelt und baut GIEAG auf dem ca. 12.500 m² großen Grundstück in Gerlingen ein modernes fünfstöckiges Bürogebäude mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 30.000 m². Die Erdarbeiten und der Rohbau bei diesem Projekt wurden an die zum Konzernverbund der STRABAG-Gruppe gehörende Ed. Züblin AG mit Stammsitz in Stuttgart vergeben. "Wir freuen uns sehr über die Fortschritte bei unserem Neubauprojekt in Gerlingen und sehen uns weiterhin im Plan, den Bau schrittweise bis zum Jahr 2020 abzuschließen. Unseren hohen Anspruch bei der Erstellung von modernen Büroimmobilien mit einer hohen Qualität sowohl des Standorts als auch der architektonischen und technischen Ausstattung setzen wir auch bei diesem Objekt um. Dass unser Konzept ankommt, zeigt auch die Qualität und Quantität der Mietanfragen, erläutert Thomas Männel, Vorstand von GIEAG. Über GIEAG Immobilien AG (GIEAG) GIEAG ist eine familiengefuhrte Munchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Munchner Börse gehandelt. Das GIEAG Experten-Team ist dabei Garant fur innovative und zukunftsweisende Konzepte. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 18 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von 1.500 m² bis 145.000 m² bei einer Einzelinvestitionssumme von bis zu 100 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Beharrlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind fur die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung. Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0 edicto GmbH Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns amuehlhaus@edicto.de Tel.: +49 69 905505-52 06.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 701893 06.07.2018

ISIN DE0005492276

AXC0092 2018-07-06/10:00