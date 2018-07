CeoTronics AG: CeoTronics gewinnt Großausschreibung über ca. EUR 1,4 Mio. (max. bis zu ca. EUR 2,8 Mio.) für die Feuerwehr Madrid DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge CeoTronics AG: CeoTronics gewinnt Großausschreibung über ca. EUR 1,4 Mio. (max. bis zu ca. EUR 2,8 Mio.) für die Feuerwehr Madrid 06.07.2018 / 10:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CeoTronics gewinnt Großausschreibung über ca. EUR 1,4 Mio. (max. bis zu ca. EUR 2,8 Mio.) für die Feuerwehr Madrid Die CeoTronics S.L. hat eine Ausschreibung für die Feuerwehr Madrid über ein garantiertes Gesamtvolumen von ca. EUR 1,4 Mio. gewonnen. Die Zuteilung erfolgte u. a. für CT-ContactCom's (Original Schädeldeckenmikrofone von CeoTronics) und CT-HD PTT's (Funkgerät-Bedientasten). Der Vertrag (Laufzeit 4 Jahre) sieht zudem ein zusätzliches optionales Abnahmevolumen in Höhe von ca. EUR 1,4 Mio. vor. Die einzelnen Losgrößen und Abnahmetermine stehen noch nicht fest. "Erfahrungsgemäß ist damit zu rechnen, dass auch die Feuerwehr Madrid das Gesamtvolumen von ca. EUR 2,8 Mio. abrufen wird. Traditionell nehmen wir aber immer nur das sichere Auftragsvolumen in den Auftragsbestand auf.", teilte Hr. Thomas H. Günther, Vorstand der CeoTronics AG, mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (Die Aktie: ISIN: DE0005407407) entwickelt und produziert seit fast 33 Jahren innovative Kommunikationssysteme für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen. Das Unternehmen aus Rödermark (Nähe von Darmstadt und Frankfurt am Main) ist führender Systemanbieter von mobilen digitalen Funknetzen und -Endgeräten sowie von hochwertigen Kommunikations-Headsets und -Systemen für die professionelle Nutzung. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Public Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: vorstand@ceotronics.com, Internet: www.ceotronics.com 06.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 702257 06.07.2018

