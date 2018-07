Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Linde auf "Halten" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Anlass der Studie ist der Verkauf eines Unternehmenspakets in Europa durch den Fusionspartner Praxair. Die von Linde und Praxair in Aussicht gestellten weiteren Verkäufe dürften vor allem das Geschäft in den USA betreffen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Freitag vorliegenden Studie, um dort eine zu große Marktmacht zu vermeiden. Er rechnet mit einem Squeeze-Out für die nicht zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien. Spekulationen auf ein solches Herausdrängen der verbliebenen Aktionäre könnten "moderate" Kursimpulse für die nicht zum Umtausch eingereichten Aktien bewirken./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006483001