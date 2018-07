Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Sollten in der Automobilbranche tatsächlich höhere Importzölle erhoben werden, würde das die Ergebnisse hart treffen, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die deutschen Hersteller müssten in diesem Fall die Produktion reorganisieren und regional stärker streuen. Das dürfte einige Zeit dauern, und anschließend dürfte die Produktivität geringer sein. Die Auswirkungen möglicher Zölle könnten derweil bereits in die Kurs eingepreist sein, doch seien mögliche Zweitrundeneffekte aktuell schwer einzuschätzen./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-07-06/11:08

ISIN: DE0007664039