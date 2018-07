Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 57 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In Nordamerika sei das Wachstum des Chemikalienhändlers begrenzt, schrieb Analyst Josh Puddle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es habe sich in etwa so entwickelt wie die industrielle Produktion und habe mithin nicht von strukturellen Wachstumstreibern profitiert. Auch stünden die Margen unter Druck. Für die Aktien spreche dagegen eine attraktive Bewertung. Die operative Verbesserung des ersten Quartals könnte sich fortsetzen./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-07-06/11:12

ISIN: DE000A1DAHH0