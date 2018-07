Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rocket Internet nach den Börsengängen zweier Beteiligungen von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Marktbewertung von Home24 und Marley Spoon sollte sich der Wert des Portfolios von Rocket Internet stärker herauskristallisieren, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt scheine man den noch verbliebenen Beteiligungen nicht viel Kredit einräumen zu wollen./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-07-06/11:23

ISIN: DE000A12UKK6