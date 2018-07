Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Anlass einer kurzen Einschätzung ist der Verkauf von Großhandelsfirmen in Dänemark und Polen durch den Verbindungsspezialisten. Hella wolle den Service auf das unabhängige Geschäft mit Ersatzteilen und der Werkstattausrüstung konzentrieren, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hierfür verzahne Hella verstärkt die einzelnen Geschäftsfelder und setze verstärkt auf die Digitalisierung./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-07-06/11:27

ISIN: DE000A13SX22