Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental von 285 auf 265 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das niedrigere Kursziel resultiere aus einer angepassten Bewertung der Aktien, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fundamental sei Continental als Investment "vollkommen intakt", zumal der Autozulieferer für die Megatrends in der Automobilindustrie bestens positioniert sei./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-07-06/11:32

ISIN: DE0005439004