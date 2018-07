Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hella nach dem angekündigten Verkauf von Großhandelsfirmen Polen und Dänemark auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Verkaufspreise erscheine vernünftig und liege auf Basis der Gewinnerwartungen sogar über der aktuellen Konzernbewertung, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die finanzielle Flexibilität von Hella nehme zudem zu. Ergänzende Übernahmen in interessanten Technologiebereichen oder Regionen seien möglich./mis/bek Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-07-06/11:41

ISIN: DE000A13SX22