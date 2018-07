Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Bemühungen der EU, den heimischen Stahlmarkt zu schützen, sowie die strikteren Umweltschutzbestimmungen in China seien positiv für das Stahlmarktumfeld, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte blickt vor allem positiv auf ArcelorMittal, SSAB und Klöckner & Co. Aber auch Salzgitter dürfte seiner Einschätzung nach vom den aktuellen Entwicklungen profitieren./mis/bek Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-07-06/12:04

ISIN: DE0006202005