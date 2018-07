Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Linde z.U.e. auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Anlass der Studie ist der Verkauf eines Unternehmenspakets in Europa durch den Fusionspartner Praxair. Die Bedenken der EU-Wettbewerbshüter hinsichtlich der Fusion von Linde und Praxair dürften damit zerstreut werden, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Durch den Verkauf fließe dem Konzern zudem viel Geld zu. Davon dürften auch die Anleger etwas haben./mis/bek Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-07-06/12:06

ISIN: DE000A2E4L75