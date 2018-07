Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-06 / 11:40 Neuss, 6. Juli 2018 - Ab sofort firmiert die im Jahr 1981 gegründete MEDISANA in der Rechtsform einer GmbH. Hierbei zeichnet sich das innovative mittelständische Unternehmen, welches als Produzent technischer Gesundheitsprodukte (Home Health Care) hauptsächlich auf dem europäischen Markt und insgesamt in 40 Ländern mit verschiedenen Marken vertreten ist, weiterhin durch eine hohe Kontinuität in der Unternehmensführung aus. Das Management besteht aus Ralf Lindner, dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden und Marco Getz, bislang Finanzvorstand. Neues Mitglied der Geschäftsführung ist Herr Kwok Shing NG, welcher ab 2016 auch dem Aufsichtsrat der MEDISANA angehört hat und zudem eine leitende Funktion beim Gesellschafter ausübt. Im Dezember 2015 hatte die chinesische Xiamen Science & Technology Group Co., Ltd., MEDISANA mehrheitlich übernommen, sodass die Gesellschaft seitdem zur chinesischen Ogawa Smart Healthcare Technology Group Co.Ltd., einer der weltweit führenden Hersteller für Massageprodukte, gehört. Infolge der nun zum 3. Juli 2018 erfolgten Umwandlung in eine GmbH hat die MEDISANA nach fast 20 Jahren mit dem Abschied von der Börse ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte aufgeschlagen. *MEDISANA GmbH* Jagenbergstraße 19, 41468 Neuss Tel.: +49 (0) 2131 / 36 68 0 Fax: +49 (0) 2131 / 36 68 50 95 info@medisana.de www.medisana.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Medisana GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2018-07-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 702307 2018-07-06 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ed5b1257266277bb90acc7806bbe037a&application_id=702307&site_id=vwd&application_name=news

