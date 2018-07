Hamburg (ots) -



Bei sommerlichen Temperaturen lud der Klambt Verlag am 3. Juli zum Style Cocktail. Rund 250 Gäste aus der Modewelt, dem Showbiz sowie der Wirtschaft fanden sich im eleganten Boutique-Hotel Henri am Berliner Kurfürstendamm ein.



Bijou Brigitte, der Hamburger Modeschmuckkonzern, gehörte zu dem exklusiven Kreis und komplettierte das Event mit seinen perfekt inszenierten Produkten in einer luxuriösen Suite. Edle Schmuckstücke und trendige Accessoires aus der neuen Kollektion bildeten eine exquisite Liaison mit dem stylishen Ambiente des Hotel Henri.



Zu den begeisterten Geladenen gehörten zahlreiche prominente Fashionistas und natürlich auch angesagte Modeblogger. U. a. genossen Tanja Bülter, Annabelle Mandeng, Barbara Meier, Anastasia Zampounidis das edle Event bei coolen Drinks, inspirierenden Konversationen und spannenden Inszenierungen durch die vielfältigen Event-Partner. Neben Bijou Brigitte waren Joawé und Staatlich Fachingen mit an Bord.



Bijou Brigitte gratuliert dem Klambt Verlag herzlich zum 175. Geburtstag.



Über Bijou Brigitte:



Das börsennotierte Unternehmen ist in rund 20 Ländern mit knapp 1.050 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.



