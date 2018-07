SYGNIS AG: SYGNIS AG gibt Ergebnis der Hauptversammlung 2018 bekannt DGAP-News: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung SYGNIS AG: SYGNIS AG gibt Ergebnis der Hauptversammlung 2018 bekannt (News mit Zusatzmaterial) 06.07.2018 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG 06. Juli 2018 / SYGNIS AG gibt Ergebnis der Hauptversammlung 2018 bekannt Aktionäre stimmen allen Anträgen der Verwaltung zu Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 06. Juli 2018 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gab heute bekannt, dass die Hauptversammlung (HV) gestern, am 05. Juli 2018, in Heidelberg allen Anträgen der Verwaltung zugestimmt hat. Die teilnehmenden Aktionäre vertraten 38,14 Prozent des Aktienkapitals von rund 50,37 Millionen Aktien. Allen Anträgen wurde mit einer Quote von mindestens 98,3 Prozent der anwesenden Stimmen zugestimmt. "Wir haben unser Unternehmen durch die sorgfältige Umsetzung unserer ,Grow, Buy and Build'-Strategie weiter profiliert. Unsere Produkte ermöglichen wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Jetzt werden die Vorteile unseres attraktiven und integrierten Produkt- und Technologieportfolios sichtbar. Vorangetrieben wurde dies durch unsere Fokussierung auf Innovation, organisches Wachstum sowie eine Reihe erfolgreicher Akquisitionen, die vollständig in die Gruppe integriert wurden. Wir sehen einen echten Mehrwert für unsere Kunden und Investoren. Die Erweiterung unseres Portfolios mit komplementären Produkten und Technologien in Verbindung mit kontinuierlichen Investitionen und dem Ausbau unseres Vertriebs- und Marketingteams sowie gezielten Investitionen in Kernforschungs- und Entwicklungsprogramme werden unser organisches Umsatzwachstum und damit verbunden die Steigerung der Profitabilität weiter vorantreiben", sagte Dr. Heikki Lanckriet, CEO und CSO von SYGNIS. "Die Umfirmierung in Expedeon AG bringt die Ausrichtung des Unternehmens mit unseren kundenorientierten Marken in Einklang, wobei wir uns weiterhin als führender Lösungsanbieter in den Märkten Genomik, Proteomik und Immunologie etablieren. Wir setzen auch künftig auf langfristigen und nachhaltigen Erfolg. Der starke Zuspruch der gestrigen Hauptversammlung lässt uns mit großer Zuversicht auf die kommenden Monate und Jahre blicken und bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Die HV beschloss die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 und die Ernennung von Ernst & Young, Mannheim als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2018. Die HV stimmte der Änderung der Beschlüsse der ordentlichen HV 2017 bezüglich des Aktienoptionsplans 2017 und der Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2018/I) zur Erfüllung des Aktienoptionsplans sowie der entsprechenden Satzungsänderung zu. Die Versammlung beschloss zudem die (teilweise) Aufhebung des Bedingten Kapitals IV. Weiterhin fasste die HV den Beschluss, die auf der ordentlichen HV 2016 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen nebst Ausschluss des Bezugsrechts aufzuheben und die Gesellschaft nunmehr zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) und unter Ausschluss des Bezugsrechts zu ermächtigen. Die HV beschloss die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals V, die Schaffung des Bedingten Kapitals 2018/II sowie die entsprechende Änderung der Satzung. Darüber hinaus fasste die HV den Beschluss, das Genehmigte Kapital 2017 aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von 25.561.278 Euro (Genehmigtes Kapital 2018) zu schaffen. Die Versammlung ermächtigte den Vorstand, die Bezugsrechte der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates auszuschließen und genehmigte die damit verbundene Satzungsänderung. Schließlich beschloss die HV die Umfirmierung der Gesellschaft in Expedeon AG und die entsprechende Änderung der Satzung. Die Abstimmungsergebnisse der HV zu allen Tagesordnungspunkten werden heute im Investoren-Bereich der SYGNIS-Website veröffentlicht. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet CEO/CSO Tel: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com MC Services AG (Investor Relations and International Media Relations) Dr. Claudia Gutjahr-Löser Managing Director Tel: +49 89 210228 0 E-Mail: sygnis@mc-services.eu Über die SYGNIS AG: www.sygnis.com SYGNIS entwickelt und vermarktet hochwertige, einfach zu bedienende, zuverlässige Produkte für die Genom- und Proteomforschung, basierend auf seinen proprietären Technologien, und bietet eine breite Palette von Lösungen, die auf die wichtigsten Herausforderungen der Molekularbiologie ausgerichtet sind. Mit Anwendungen, die den gesamten molekularbiologischen Arbeitsablauf abdecken, umfasst das hochmoderne Angebot der Gruppe einfach zu verwendende Standardprodukte sowie kundenspezifische Dienstleistungen und unterstützt Wissenschaftler von der akademischen Welt bis hin zur kommerziellen Fertigung. Die Produkte von SYGNIS werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben. SYGNIS AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur, die unter der Marke Expedeon agieren. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03). ### Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. 