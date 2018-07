Die Deutsche Post hat einen neuen Großkunden für ihren Elektrolieferwagen Streetscooter gefunden. Gemeinsam mit dem Energiekonzern Innogy will sie das Fahrzeug für den Einsatz bei der Wartung und dem Ausbau von Stromnetzen weiterentwickeln. Die Innogy-Tochter Westnetz werde bis 2022 insgesamt 300 der modifizierten Streetscooter kaufen, teilten beide Unternehmen am Freitag mit. Westnetz betreibt nach Innogy-Angaben das größte Strom-Verteilnetz in Deutschland.

Für das Innogy-Modell des Streetscooters ist unter anderem der Einsatz von Brennstoffzellen und Wasserstoff vorgesehen. Damit soll die Reichweite erhöht werden, um die Fahrzeuge auch im ländlichen Raum einsetzen zu können. "Im mobilen Betrieb ist das Fahrzeug Werkstatt, Lager und Büro in einem", sagte Westnetz-Geschäftsführer Jürgen Grönner./hff/DP/jha

ISIN DE0005552004 DE000A2AADD2

AXC0170 2018-07-06/13:55