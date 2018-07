Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Runde Eins im Handelskrieg - Dax geht die Puste aus

ThyssenKrupp CEO Hiesinger geht

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Dieser Freitag ist ein historischer Tag. Heute beginnt der Handelskrieg zwischen den USA und China. Anleger hoffen, dass es nicht zum ganz großen Knall kommt. Nur so ist es zu erklären, dass die Kurse trotzdem steigen

Der 6.Juli 2018 ist der internationale Tag des Kusses. Eigentlich ein schönes Ereignis. Küssen fördert angeblich die Gesundheit und das Wohlbefinden. Bitte ausprobieren.

Aber der ?Kuss? zwischen USA und China ist ein Judaskuss. Heute beginnt der Handelskrieg zwischen den mächtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. In einer Zeit der internationalen Verflechtungen der Handelsbeziehungen kann es bei einem Handelskrieg nur Verlierer geben. Die Argumente dagegen sind in der Vergangenheit ausreichend oft genannt worden. Sie liegen auf dem Tischt. Aber der US Präsident lebt seine eigene Wahrnehmung und verschließt sich vernünftigen Argumenten gegenüber.

China hat bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die Hoffnung der Anleger ist, dass die Szenerie abläuft wie in einem Boxkampf. In der ersten Runde tasten sich die Gegner ab.

Normalerweise. Aber was ist schon normal. Vielleicht siegt ja doch die Vernunft.

Die Vorgaben für den Freitag sehen gut aus. WallStreet und die Leitbörsen Asiens kommen mit positiven Vorzeichen daher. Am Nachmittag gibt es den offiziellen Arbeitsmarkbericht der USA. Dem Dax geht nach gutem Start die Puste aus und die frühen Tagesgewinne werden komplett wieder abgegeben.

ThyssenKrupp CEO Hiesinger geht

Der Industriekonzern Thyssenkrupp kommt nicht zur Ruhe. Ausgerechnet in einer entscheidenden Phase des Konzernumbaus schmeißt der langjährige Chef Heinrich Hiesinger hin.

Die überraschende Ankündigung erfolgt nur wenige Tage nachdem die Fusion des Stahlgeschäfts mit dem europäischen Geschäft von Tata Steel unter Dach und Fach ist. Jetzt könnte ThyssenKrupp zerschlagen werden, so die Befürchtung. Die jüngste Entwicklung ist der vorläufige Höhepunkt eines Streits über die weitere Ausrichtung des Konzerns mit dem Finanzinvestor Cevian.

Die Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen und legte zu Handelsbeginn um über sechs Prozent zu. Später relativiert sich das Kursplus zu 2,5 Prozent.

Airbus erwartet steigende Nachfrage

Der Flugzeugbauer Airbus rechnet in den kommenden 20 Jahren mit einem weiter steigenden Bedarf an Verkehrsjets. Konkret sind das rund 2500 Maschinen mehr, als zuletzt vorausgesagt. Bei den Passagierflugzeugen bezieht sich Airbus auf Typen mit mindestens 100 Sitzplätzen. Der Zuwachs kommt vor allem von den Mittelstreckenjets wie dem Airbus A320neo und der Boeing 737-MAX. Auch die mittelgroßen Langstreckenjets wie dem Airbus A350 und Boeings 787 ?Dreamliner?. Schlechter dagegen sieht es aus für die ganz großen Jets A380 und 747, diese Modelle sind kaum noch gefragt.

Airbus Aktien steigen um 1,2 Prozent.

Börse Stuttgart TV

Der Dax profitiert heute (Donnerstag) von der Wiederbelebung der Autowerte. Das wiederum hängt mit einem fast unglaublichen Angebot der Amerikaner zusammen.

Zölle auf Autos komplett zu senken klingt verlockend, sagt Roland Hirschmüller von der Baader Bank, aber die Erfahrung zeigt, wie schnell ein Tweed Freude in Ernüchterung verwandeln kann.

Die größte Gefahr lauert ohnehin in China. Das Land könnte auf Handelsbeschränkungen mit einem Währungskrieg antworten.

Dann wird?s eng.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=15346

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute meist unter der Null-Linie. Anleger trauen dem müden Dax Kursverluste zu.

Trends im Handel

Anleger folgen auch heute einer Empfehlung und kaufen überwiegend Calls auf den Autozulieferer Grammer.

Autobauer hatten am Donnerstag eine kräftige Erholung gesehen, nachdem sich Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit breit gemacht hatte. Heute bereits haben Anleger genug und wechseln die Seiten. Auto Calls werden verkauft, Puts dagegen gekauft.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0178 2018-07-06/14:30