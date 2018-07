Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ordentliche Hauptversammlung der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN DE000A0EQ578/ WKN A0EQ57), welche heute am Sitz der Gesellschaft in Lehrte stattfand, ist dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und hat für das Geschäftsjahr 2017 eine Erhöhung der Dividende um 27% auf 1,40 EUR je Aktie beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

