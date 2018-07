* Gold steigt regelmäßig von Juli bis Januar* Große Kaufgelegenheit bei Gold und anderen Edelmetallen* Kaufsignale liefern auch die Edelmetall-Indikatoren* Bullishe Signale wie bei der letzten großen Goldwelle* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wie die Erhebung der Umsatzsteuer verbessert werden soll

Lieber Leser,



zahlreiche Märkte zeigen eine ausgeprägte Saisonalität. Das heißt, die Kurse bewegen sich zu bestimmten Jahreszeiten oder in bestimmten Monaten auffällig oft in dieselbe Richtung. Offenbar sind gute und schlechte Zeiten an den Börsen nicht ganz zufällig verteilt.



An manchen Märkten wie zum Beispiel den Agrarrohstoffen sind die Gründe, die für einen Einfluss der Jahreszeiten auf das Marktgeschehen sprechen, offensichtlich. An anderen Märkten sind die Muster zwar ebenfalls unverkennbar, aber die Gründe bleiben eher im Verborgenen. Tatsache ist: Das Phänomen der Saisonalität ist bei weitem nicht auf Agrarrohstoffe beschränkt. Es zeigt sich auch an den Aktienmärkten und bei den Edelmetallen.



