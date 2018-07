LAC-Shield verbessert die Immunität bei einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich Nahrungsmittel und Getränke

Morinaga Milk Industry Co., Ltd., (TOKYO:2264) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in den USA den Self-Affirmed-Status GRAS (Generally Recognized As Safe, allgemein als sicher anerkannt) für LAC-Shield erhalten hat, einen einzigartigen immunogenen Inhaltsstoff. Durch diese Entwicklung eröffnet sich für Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln und Getränken in den USA die Möglichkeit, LAC-ShieldTM in Produkte aufzunehmen, die für die Verbesserung der Immunfunktion konzipiert sind.

Dank wissenschaftlicher Studien, die die gesundheitlichen Vorteile von Probiotika belegt haben, hat der Markt für Probiotika im vergangenen Jahrzehnt ein explosives Wachstum erlebt. Probiotika konnten laut dem Nutrition Business Journal in den USA von 2015 bis 2016 tatsächlich ein Wachstum von 17 Prozent verbuchen das höchste in jeder Kategorie von Ergänzungsmitteln. Laut Prognosen von BCC Research wird der weltweite Markt auf 50 Milliarden USD im Jahr 2020 wachsen, während das Bewusstsein und Interesse der Öffentlichkeit für gesunde Produkte weiterhin zunimmt. Der Markt entwickelt sich jedoch noch weiter, über konventionelle Probiotika hinaus, und umfasst auch Metabolite von Probiotika sowie nicht lebensfähige Mikroben sogenannte "Immunogenika" oder "Immunobiotika".

LAC-Shield (Lactobacillus Paracasei MCC1849) ist ein solcher Inhaltsstoff, der in Japan allgemein für seine Fähigkeit zur Verbesserung der Immunität bekannt ist. Im Gegensatz zu lebenden Kulturen wird LAC-Shield durch Hitzebehandlung nicht lebensfähig gemacht. LAC-Shield induziert jedoch dennoch die Produktion eines Zytokins, das die Immunfunktion aktiviert und stimuliert.

Die immunstärkende Kraft von LAC-Shield wurde kürzlich in einer klinischen Studie am Menschen bewiesen, die Morinaga Milk an der Frauenuniversität Kyushu durchgeführt hat. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass der Wirkstoff bei anfälligen Personen das Risiko grippaler Infekte senken kann (Murata et al., Benef Microbes. 2018, im Druck). Eine weitere klinische Studie am Menschen, über die von Maruyama et al. berichtet wurde (Int J Food Sci Nutr. 2016), kam zu dem Ergebnis, dass LAC-Shield die Immunreaktionen von Grippeimpfstoffen bei älteren Menschen mit Immunoseneszenz verbessern kann.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte von LAC-Shield ist die Vielfalt seiner potentiellen Anwendungen. Normalerweise ist es schwierig, Probiotika in funktionelle Lebensmitteln und Getränke zu integrieren, da sie hohe Temperaturen und Feuchtigkeit nicht tolerieren. Da LAC-Shield jedoch pasteurisiert ist, ist es äußerst tolerant gegenüber starker Hitze und Feuchtigkeit. Hersteller können es daher leicht in viele verschiedene Produkte integrieren.

"In den letzten Jahren erwarten die Menschen bei den Lebensmitteln, die sie verbrauchen, zusätzliche Qualität und gesundheitliche Vorteile. LAC-Shield verfügt über ausgezeichnetes Potential, diesem Bedarf auf dem globalen Markt gerecht zu werden", sagte Ko Shiino, General Manager der internationalen Abteilung bei Morinaga Milk. "Durch die Erreichung des GRAS-Status kann LAC-Shield in viele verschiedene funktionelle Lebensmittel und Getränke integriert werden. Wir werden unsere Bestrebungen fortsetzen, den GRAS-Status für weitere Probiotika in unserem Portfolio zu erhalten, damit wir für Menschen auf der ganzen Welt zu einer gesünderen, positiven Zukunft beitragen können."

Morinaga Milk kann auf solide Erfolge mit GRAS-Inhaltsstoffen zurückblicken. Für sein erfolgreichstes Probiotikum Bifidobacterium longum BB536 (GRAS Notice No. GRN 000268) hat das Unternehmen im Jahr 2007 den GRAS-Status erlangt sowie für Bifidobacterium breve M-16V (GRAS Notice No. GRN 000453 und GRN 000454) im Jahr 2013. BB536 ist bekannt für seine Stabilität und Qualität sowie für seine vielfältigen funktionellen Wirkungen. Das belegen 160 wissenschaftliche Berichte, darunter zahlreiche klinische Studien. M-16V ist bekannt für sein starkes Sicherheitsprofil und seine Wirksamkeit bei Säuglingen. Der Inhaltsstoff wurde in Japan in mehr als 120 Neonatalintensivstationen (Neonatal Intensive Care Units, NICU) bei Säuglingen mit geringem Geburtsgewicht genutzt, um ein gesundes Wachstum zu fördern. Infolgedessen hat Morinaga Milk für M-16V nicht nur bei der FDA den GRAS-Status erlangt, sondern auch den GRAS-Status für Säuglinge.

Über LAC-Shield

LAC-Shield ist ein immunogener Inhaltsstoff aus Lactobacillus Paracasei MCC1849, das durch Hitzebehandlung nicht lebensfähig gemacht wurde. Morinaga Milk hat LAC-Shield im September 2017 weltweit auf den Markt gebracht. Überall auf der Welt zeigte sich ein hohes Interesse an dem Inhaltsstoff. Bisher haben über 150 Lebensmittelhersteller in Japan LAC-Shield in ihre Produkte integriert.

Über Morinaga Milk

Morinaga Milk Industry Co., Ltd., einer der größten Hersteller von Molkereiprodukten in Japan, konnte im Jahr 2017 sein 100. Jubiläum feiern. Morinaga Milk zeichnet sich durch seine innovativen Technologien aus und bietet Kunden auf der ganzen Welt verschiedene Molkereiprodukte und andere gesunde Inhaltsstoffe für Functional Food an. Morinaga Milk hat in den 60er-Jahren mit der Forschung an Bifidobakterien begonnen. Im Jahr 1969 gelang es Morinaga Milk, seinen erfolgreichsten Bakterienstamm, Bifidobacterium longum BB536, bei einem gesunden Säugling zu isolieren. Seither führt Morinaga Milk Studien durch, u. a. klinische Studien nicht nur mit probiotischen Inhaltsstoffen, sondern auch mit nicht lebensfähigen Mikroben und funktionellen Inhaltsstoffen.

