Ein Erfolg mit einem möglichen Alzheimer-Medikament hat am Freitag die Aktien von Biogen auf eine Rally geschickt. In der Spitze schnellten die Papiere um 23 Prozent auf 367,89 US-Dollar hoch, bevor sie sich dann mit 346,55 Dollar bei einem etwa 16-prozentigen Kurssprung einpendelten. Sie verpassten damit knapp den höchsten Stand seit 2015, das über der Marke von 370 Dollar gewunken hätte.

In einer Phase-II-Studie mit Alzheimer-Patienten in einem frühen Stadium habe der Antikörper BAN2401 das Fortschreiten der Krankheit deutlich verringert, teilten Biogen und sein japanischer Partner Eisai mit. Bei Analysten traf dies auf positive Reaktionen - auch wegen möglicher Rückschlüsse auf andere Entwicklungsprojekte. Laut JPMorgan-Analyst Cory Kasimov hat der Wirkstoff Aducanumab von Biogen den gleichen Wirkungsmechanismus wie der in der Studie geteste monoklonale Antikörper./tih/he

ISIN US09062X1037

AXC0226 2018-07-06/17:26