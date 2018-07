Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Facebook von 131 auf 150 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts des rekordhohen Aktienniveaus glaube er, dass der Markt die massiven Investitionen des Online-Netzwerks in den letzten zwölf Monaten auf gefährliche Weise übersehe, schrieb Analyst Simon Baker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen höherer Durchschnittserlöse pro Kunde hob er zwar seine Schätzungen für 2018 und 2019 an, blieb aber bei seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie. Er ziehe die Aktie von Alphabet klar vor./tih/ck Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

