Heidelberg (ots) - Das persönliche Leid der Betroffenen ist unermesslich, doch der Fall birgt auch eine noch größere Tragweite. Er erschüttert das Vertrauen in das komplette Gesundheitswesen. Denn der Apotheker konnte über lange Zeit völlig unbehelligt seinen Machenschaften nachgehen. (...) Staatliche Kontrollen: Fehlanzeige. Die Behauptung, jede Pommesbude werde besser überwacht als die so sensiblen Schwerpunktapotheken, ist da wohl keine Übertreibung. Auch wenn Nordrhein-Westfalen inzwischen nachgebessert hat: Hier besteht dringend Handlungsbedarf für Gesundheitsminister Spahn. So leicht wie es Betrügern derzeit gemacht wird, könnte der Apotheker aus Bottrop kein Einzelfall sein.



