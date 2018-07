(neu: mehr Details, weitere Analystenkommentare)

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Erfolg mit einem möglichen Alzheimer-Medikament hat am Freitag die Aktien von Biogen auf eine Rally geschickt. In der Spitze schnellten die Papiere um 23 Prozent auf 367,89 US-Dollar hoch, womit sie knapp ihren höchsten Stand seit 2015 verpassten, der über der Marke von 370 Dollar gewunken hätte. Zuletzt pendelten sie sich dann mit 355,79 Dollar bei einem etwa 19-prozentigen Kurssprung ein.

In einer Phase-II-Studie mit Alzheimer-Patienten in einem frühen Stadium habe der Antikörper BAN2401 das Fortschreiten der Krankheit deutlich verringert, teilten Biogen und sein japanischer Partner Eisai mit. Bei Analysten traf dies auf positive Reaktionen - auch wegen möglicher Rückschlüsse auf ein damit verbundenes Entwicklungsprojekt mit "Blockbuster"-Charakter.

Laut JPMorgan-Analyst Cory Kasimov erlauben die Ergebnisse positive Rückschlüsse auf den Alzheimer-Wirkstoff Aducanumab. Der Experte verwies im Zuge dessen darauf, dass dieser den gleichen Wirkungsmechanismus wie der in der Studie getestete monoklonale Antikörper habe. Schon länger halten es Fachleute für möglich, dass Biogen Anfang des kommenden Jahrzehnts mit Aducanumab das erste wirksame Alzheimer-Medikament stellen wird.

Für Brian Abrahams von RBC Capital sind die Ergebnisse ein starker Beweis dafür, dass Aducanumab zu einem potenziellen Wachstumstreiber werden könnte. Für den Alzheimer-Wirkstoff seien die Studiendaten zu BAN2401 das wahrscheinlich wichtigste Ereignis, bevor im Jahr 2020 mit Resultaten zur dritten Studienphase zu rechnen sei. Auch wenn die Details bislang noch spärlich seien, sehe er deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktien von Biogen.

Für einen Rekordstand müssen die Aktien des Biotech-Unternehmens aber noch einen gewissen Weg gehen. Bis zu den im März 2015 erreichten 442 Dollar fehlt ihnen trotz des aktuellen Kurssprungs noch immer gut ein Viertel an Wert./tih/he

