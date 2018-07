Düsseldorf (ots) - Henkel setzt weiter auf den Ausbau seiner Digitalaktivitäten. "Wir wollen die Digitalisierung von Henkel beschleunigen. Dabei kommen wir gut voran", sagt Vorstands-Chef Hans Van Bylen der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Der Düsseldorfer Konzern mache über ein Verkaufsportal der Klebstoffsparte 1,5 Milliarden Euro an Jahresumsatz mit Firmenkunden. Das chinesische Online-Portal Alibaba sei "weltweit der fünftgrößte Vertriebspartner" der Haarpflegesparte geworden. Die Hälfte der 150 Millionen Euro an Venture-Capital für den Einstieg bei jungen Technologiefirmen habe Henkel vergeben. Van Bylen sagte, Henkel habe den Vertrieb von Persil über die sogenannten Dash-Buttons mit Amazon beendet. Aber der Konzern setze zunehmend darauf, Waschmittel mit Handelspartnern im Abonnement zu verkaufen: "Wir sehen, dass die Verbraucher Produkte wie Persil oder Somat eher im Abonnement beziehen wollen." Eine Absage erteilte Van Bylen eigenen Online-Shops von Henkel für Privatkunden: "Es ist effizienter, den Warenfluss beim Handel zu bündeln . Für uns wäre ein solcher Einzelvertrieb unserer Produkte viel zu aufwändig und teuer."



