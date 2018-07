MAN kündigt für die IAA Nutzfahrzeuge im September neben dem E-Transporter eTGE auch einen vollelektrischen Verteiler-Lkw namens eTGM und einen Prototyp des E-Stadtbusses MAN Lion's City E an. Nach der Premiere auf der IAA sollen im nächsten Schritt erste Elektrobusse in verschiedenen europäischen Städten im Alltagseinsatz erprobt werden. Hierfür ist MAN in den letzten Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...